«Нэшвилл Предаторз» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:1

Сегодня, 22 октября, «Нэшвилл Предаторз» обыграл на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Самуэль Фагемо, Кифер Шервуд, Люк Евангелиста, а также дубль на счету Томми Новака.
За «Сан-Хосе» единственной шайбой отличился Томас Гертл. Российский защитник Николай Кныжов сделал предголевую передачу.
После шести матчей «Нэшвилл» занимает пятое место с шестью очками в Западной конференции. «Сан-Хосе» расположился на последнем 16 место, набрав одно очко в пяти матчах. Лидирует в конференции «Вегас» (10 очков).
Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «акулы» сыграю в гостях с «Флоридой Пантерз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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