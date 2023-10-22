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«Нэшвилл Предаторз» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:1

«Нэшвилл Предаторз» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:1
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Сегодня, 22 октября, «Нэшвилл Предаторз» обыграл на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Самуэль Фагемо, Кифер Шервуд, Люк Евангелиста, а также дубль на счету Томми Новака.

За «Сан-Хосе» единственной шайбой отличился Томас Гертл. Российский защитник Николай Кныжов сделал предголевую передачу.

После шести матчей «Нэшвилл» занимает пятое место с шестью очками в Западной конференции. «Сан-Хосе» расположился на последнем 16 место, набрав одно очко в пяти матчах. Лидирует в конференции «Вегас» (10 очков).

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «акулы» сыграю в гостях с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Фагемо (Нюквист, Каррье) – 17:15 (pp)     2:0 Новак (Шервуд, Йози) – 22:06     3:0 Шервуд (Евангелиста, Бэрри) – 22:18     4:0 Новак (Нюквист, Пярссинен) – 42:47 (pp)     4:1 Гертл (Ферраро, Кныжов) – 50:33     5:1 Евангелиста (Фаббро) – 53:26    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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