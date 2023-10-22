23 сейва Александра Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Каролину»

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Сегодня, 22 октября, «Колорадо Эвеланш» обыграл на своей площадке «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 6:4 (1:1, 5:2, 0:1).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Логан О’Коннор, Фредрик Олофссон, Арттури Лехконен, Натан Маккиннон и Микко Рантанен. На воротах команды весь матч сыграл россиянин Александр Георгиев. Вратарь сделал 23 сейва (85,1%).

За «Каролину» отличились Еспери Котканиеми, Брент Бёрнс и Майкл Бантинг. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу.

После четырех матчей «Колорадо» занимает второе место с восьмью очками в Западной конференции. «Каролина» расположилась на пятой строчке Восточной конференции, набрав шесть очков в пяти матчей.

В следующем матче «Колорадо» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина» проведёт встречу с «Тампа-Бей Лайтнинг».

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