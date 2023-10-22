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Овечкин снова не забил в НХЛ, Махачев нокаутировал Волкановски. Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забил в четвертом матче подряд на старте сезона НХЛ, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев нокаутом в первом раунде победил австралийца Александра Волкановски, «Интер Майами» с нападающим Леонелем Месси проиграл в последнем матче сезона МЛС. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин во второй раз за карьеру в НХЛ не забил в первых четырёх матчах сезона

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