Дубль Панарина принёс победу «Рейнджерс» в выездном матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Убедительную победу в матче одержали «синерубашечники» со счётом 4:1.
Главным героем матча стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем. Россиянин был признан первой звездой встречи. Три результативные передачи на счету Филипа Хитила. Отметим, что «Сиэтл» первым отличился в матче, забив гол на девятой минуте встречи. Ворота команд защищали голкипер Джонатан Куик и Филипп Грубауэр.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Панарин продлил свою результативную серию до пяти матчей. Российский форвард отличался в каждом матче «Рейнджерс» в новом сезоне, набрав семь (3+4) очков в пяти матчах.
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