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Дубль Панарина принёс победу «Рейнджерс» в выездном матче с «Сиэтлом»

Дубль Панарина принёс победу «Рейнджерс» в выездном матче с «Сиэтлом»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Убедительную победу в матче одержали «синерубашечники» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Шульц (Дюмулен, Толванен) – 08:41     1:1 Панарин (Хитил) – 12:15     1:2 Какко (Труба, Миллер) – 33:02     1:3 Лафреньер (Хитил) – 37:58     1:4 Панарин (Хитил, Миллер) – 45:30    

Главным героем матча стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем. Россиянин был признан первой звездой встречи. Три результативные передачи на счету Филипа Хитила. Отметим, что «Сиэтл» первым отличился в матче, забив гол на девятой минуте встречи. Ворота команд защищали голкипер Джонатан Куик и Филипп Грубауэр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Панарин продлил свою результативную серию до пяти матчей. Российский форвард отличался в каждом матче «Рейнджерс» в новом сезоне, набрав семь (3+4) очков в пяти матчах.

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