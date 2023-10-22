Панарин — 3-й игрок в истории «Рейнджерс» с очками в 5+ стартовых матчах два сезона подряд

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в матче с «Сиэтлом» (4:1) и довёл свою результативную серию до пяти матчей подряд. Россиянин отличился в каждом матче нового сезона НХЛ.

На старте прошлого сезона-2022/2023 Панарин отличался в каждом из первых шести матчей. Таким образом, Артемий стал лишь третьим игроком в истории франшизы «Рейнджерс», кому удавалось набирать очки в минимум пяти стартовых матчах сезона НХЛ два года подряд. Ранее такое достижение покорялось Энди Батгейту (6 матчей в сезоне-1960/1961 и 8 матчей в сезоне-1961/1962) и Роду Гилберту (9 матчей в сезоне-1971/1972 и 14 матчей в сезоне-1972/1973).

Напомним, в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Убедительную победу в матче одержали «синерубашечники» со счётом 4:1.