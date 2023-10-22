В матче «Сиэтл» — «Рейнджерс» команды поменялись сторонами из-за проблем с освещением

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Убедительную победу в матче одержали «синерубашечники» со счётом 4:1.

В самом начале матча возникла долгая пауза из-за проблем с освещением. Одна сторона площадки оказалась темнее другой. Что интересно, оба гола в первом периоде были забиты на тёмной стороне.

Фото: кадр трансляции

Главным героем матча стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем. Россиянин был признан первой звездой встречи. Три результативные передачи на счету Филипа Хитила. Отметим, что «Сиэтл» первым отличился в матче, забив гол на девятой минуте встречи. Ворота команд защищали голкипер Джонатан Куик и Филипп Грубауэр.