«Ак Барс» — ЦСКА: кто победит во встрече финалистов Кубка Гагарина — 2023?

Сегодня, 22 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится матч между «Ак Барсом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Ак Барс» — ЦСКА: кто победит во встрече финалистов Кубка Гагарина — 2023?»

Напомним, в финале прошлого сезона КХЛ ЦСКА обыграл «Ак Барс» в семи матчах и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче на Кубок Открытия сезона-2023/2024 уверенную победу одержали казанские хоккеисты со счётом 5:2.

К сегодняшнему матчу хоккеисты ЦСКА подошли с трёхматчевой победной серией. В двух последних матчах армейцы не пропустили ни одного гола. «Ак Барс» в прошлом матче уступил «Сибири» в овертайме (2:3 ОТ).