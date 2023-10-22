«Лучше, когда на площадке темно». Панарин пошутил о дубле «Сиэтлу» и проблемах со светом

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свой дубль и пошутил, что проблемы с освещением на арене «Сиэтла» пошли ему на пользу. «Синерубашечники» одержали победу в гостевом матче с «Кракен» со счётом 4:1.

«Проблемы со светом? Мне лучше, когда на катке темно, так вратари хуже видят, поэтому я и забил сегодня два гола», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Артемий стал лишь третьим игроком в истории франшизы «Рейнджерс», кому удавалось набирать очки в минимум пяти стартовых матчах сезона НХЛ два года подряд. Ранее такое достижение покорялось Энди Батгейту (6 матчей в сезоне-1960/1961 и 8 матчей в сезоне-1961/1962) и Роду Гилберту (9 матчей в сезоне-1971/1972 и 14 матчей в сезоне-1972/1973).