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«Лучше, когда на площадке темно». Панарин пошутил о дубле «Сиэтлу» и проблемах со светом

«Лучше, когда на площадке темно». Панарин пошутил о дубле «Сиэтлу» и проблемах со светом
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свой дубль и пошутил, что проблемы с освещением на арене «Сиэтла» пошли ему на пользу. «Синерубашечники» одержали победу в гостевом матче с «Кракен» со счётом 4:1.

«Проблемы со светом? Мне лучше, когда на катке темно, так вратари хуже видят, поэтому я и забил сегодня два гола», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Артемий стал лишь третьим игроком в истории франшизы «Рейнджерс», кому удавалось набирать очки в минимум пяти стартовых матчах сезона НХЛ два года подряд. Ранее такое достижение покорялось Энди Батгейту (6 матчей в сезоне-1960/1961 и 8 матчей в сезоне-1961/1962) и Роду Гилберту (9 матчей в сезоне-1971/1972 и 14 матчей в сезоне-1972/1973).

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