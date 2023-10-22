«Вегас» начал сезон НХЛ с шести побед подряд, установив новый рекорд для чемпионов лиги

Сегодня, 22 октября, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 5:3 в пользу «рыцарей» (1:1, 1:1, 3:1).

Таким образом, «Голден Найтс» начали сезон НХЛ с шести побед подряд, установив новый рекорд для действующих чемпионов лиги. Ранее лучшим результатом для обаладателей Кубка Стэнли становились пять побед подряд на старте нового сезона НХЛ. Такого результата добивались оригинальная «Оттава» в сезоне-1920/2021 и «Эдмонтон» в сезоне-1985/1986.

С 12 очками в шести играх «Вегас» идёт на первом месте в Тихоокеанском дивизионе и общей таблице лиги. Напомним, в прошлом году «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли, одолев «Флориду» в финальной серии в пяти матчах.