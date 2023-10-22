Пастрняк забил в 4-м матче на старте сезона и приблизился к достижению Квартальнова
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Сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на своей площадке принимал «Бостон». Матч закончился победой «Брюинз» со счётом 4:2.
Один из голов «медведей» забил чешский форвард Давид Пастрняк. Нападающий забрасывал шайбы в каждом из первых четырёх матчей «Бостона» в новом сезоне-2023/2024 НХЛ. Таким образом, Пастрняк вплотную приблизился к достижению российского нападающего Дмитрия Квартальнова, который в сезоне-1992/1993 забрасывал шайбы в пяти стартовых матчах за «Бостон».
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Маршан, ван Римсдайк) – 13:10 (pp) 1:1 Лаферрье (Дюбуа, Фиала) – 26:28 1:2 Гики (Лучич, Форборт) – 34:45 1:3 Маршан (Пастрняк, Форборт) – 35:33 1:4 Маршан (Пастрняк, Заха) – 57:48 2:4 Грундстрём (Рой, Льюис) – 58:49 (pp)
В текущем сезоне-2023/2024 Пастрняк за четыре матча забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. В прошлом сезоне чешский форвард стал лучшим бомбардиром «Бостона», набрав 113 (61+52) очков в 82 матчах.
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