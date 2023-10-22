Пастрняк забил в 4-м матче на старте сезона и приблизился к достижению Квартальнова

Сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на своей площадке принимал «Бостон». Матч закончился победой «Брюинз» со счётом 4:2.

Один из голов «медведей» забил чешский форвард Давид Пастрняк. Нападающий забрасывал шайбы в каждом из первых четырёх матчей «Бостона» в новом сезоне-2023/2024 НХЛ. Таким образом, Пастрняк вплотную приблизился к достижению российского нападающего Дмитрия Квартальнова, который в сезоне-1992/1993 забрасывал шайбы в пяти стартовых матчах за «Бостон».

В текущем сезоне-2023/2024 Пастрняк за четыре матча забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. В прошлом сезоне чешский форвард стал лучшим бомбардиром «Бостона», набрав 113 (61+52) очков в 82 матчах.