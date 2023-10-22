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Борис Майоров назвал единственного хоккейного тренера в истории, обходившегося без спадов

Борис Майоров назвал единственного хоккейного тренера в истории, обходившегося без спадов
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров назвал единственного хоккейного тренера в истории, обходившегося без спадов.

«Мы видим, что у некоторых команд в лиге присутствует игровой спад, но в напряжённом календаре без спадов невозможно обойтись, это абсолютно естественный процесс. Я сам как тренер через всё это проходил. И в «Спартаке», и в «Йокерите», и в «Таппаре» мы сыпались. Вообще без спадов обходился только один тренер в хоккейной истории: Виктор Тихонов. У него в составе были три тройки сборной Советского Союза. Если одна вдруг проваливалась, то две другие давали результат», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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