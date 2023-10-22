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Наместников забил гол в меньшинстве после грубейшей ошибки вратаря «Эдмонтона» Скиннера

Наместников забил гол в меньшинстве после грубейшей ошибки вратаря «Эдмонтона» Скиннера
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Виннипегом». Волевую победу в матче одержали «Джетс», выигравшие со счётом 3:2 в овертайме.

Голом в меньшинстве отметился нападающий «Виннипега» Владислав Наместников. Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер вышел из ворот, чтобы подобрать шайбу в районе собственного круга вбрасывания. Однако вратарь действовал слишком робко и позволил форварду «Кингз» Алексу Иафалло подобрать шайбу, объехать ворота и выдать пас на пустой угол Наместникову. Этот гол позволил «Джетс» сравнять счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что «Виннипег» уступал по ходу матча со счётом 0:2 и вырвал победу в овертайме.

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