Главный тренер «Вашингтона» рассказал, чего не хватает команде для победы

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался об игре команды в сезоне-2023/2024 и рассказал о том, чего не хватает столичной команды для победы. Поражение от «Монреаля» (2:3 ОТ) стало для «Кэпиталз» третьим в четырёх матчах сезона.

«Что бы ни происходило в наши смены, – мы пропускаем и уступаем 0:1 – это не должно менять то, как мы играем. Ведём мы со счётом 4:0 или уступаем 1:2, нам нужно быть последовательными в нашей игре и сохранять спокойствие, а не пытаться паниковать и давить», – цитирует Карбери Washington Post.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не забивает в четвёртом матче подряд на старте сезона НХЛ. При этом в двух играх 38-летний хоккеист ни разу не попал в створ ворот соперника.