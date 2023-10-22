Артюхин: у меня нет понимания, как «Вашингтон» проведёт сезон

Известный нападающий Евгений Артюхин оценил безголевую серию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и заявил, что у него нет понимания относительно результатов столичного клуба в текущем сезоне НХЛ.

«Сейчас об этом много говорят, и, надеюсь, на Сашу это никак не давит. Думаю, что его безголевая серия — это вопрос времени, и она скоро закончится. Конечно, все ждут от него голов и рекорда, но ничего страшного не случилось. Начало сезона, только сборы закончились, ещё не отошли от нагрузок, поэтому может что-то не получаться. Это рабочий процесс, и не нужно на этом заострять внимание.

Этот сезон будет очень тяжёлым для «Вашингтона»? В «Вашингтоне» играют наши ребята, и буду болеть, чтобы у них всё получилось. В начале чемпионата сложно делать какой-то прогноз. У меня лично нет понимания, как команда проведёт сезон», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, Александр Овечкин не забивает в четвёртом матче подряд на старте сезона НХЛ.