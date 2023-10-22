Артюхин: СКА нужен максимальный результат в сжатые сроки, для этого и взяли Серебрякова

Бывший нападающий сборной России и СКА Евгений Артюхин оценил обмен армейского клуба и «Нефтехимика», в результате которого форвард Андрей Чивилёв пополнил команду из Санкт-Петербурга, а в обратном направлении проследовал вратарь Дмитрий Николаев.

«Я играл вместе с Андреем Чивилёвым в «Нефтехимике» и считаю, что это очень талантливый нападающий. Не знаю, почему у него не сложилось в Нижнекамске по ходу нынешнего сезона. Возможно, там были какие-то внутренние вещи, о которых мы не можем знать. Пока сложно предположить, как у Андрея сложится в Санкт-Петербурге, но потенциал для развития и прогресса у этого парня, несомненно, есть.

Что касается Дмитрия Николаева, то он является молодым и талантливым вратарём, здорово проведшим прошлый сезон. Несомненно, ему необходима игровая практика, но руководству и тренерскому штабу СКА стало очевидно, что на данный момент Николаев не может обеспечить максимальный результат в сжатые сроки.

В связи с этим был приобретён Серебряков, способный это сделать, что он и доказывает с первых же матчей на максимальном уровне ответственности.

У СКА нет времени ждать результата! Возможно, после сезона в Нижнекамске Николаев вернётся в Санкт-Петербург и великолепно покажет себя в родном клубе, а далее — устремится к своей заокеанской мечте», — сказал Артюхин в интервью «Спорт день за днём».