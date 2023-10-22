Лавиолетт: Панарин оказывает огромное влияние на игру тем, как он выступает

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал успешную игру российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.

«Я думаю, что он играет очень хорошо. Панарин оказывает огромное влияние на игру тем, как он выступает, как борется. Его игра хороша не только в нападении, но и в защите», — передаёт слова Лавиолетта New York Post.

Напомним, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в матче с «Сиэтлом» (4:1) и довёл свою результативную серию до пяти матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Калгари Флэймз». Игра состоится в ночь на 25 октября в 4:45 мск. Подопечные Лавиолетта находятся на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.