Н. Заварухин — о серии поражений «Автомобилиста»: не считаю, что это спад, мы разберёмся

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3) и оценил серию поражений клуба, которая составляет три матча подряд.

«Было хорошее начало, в первом периоде могли забивать до двух или трёх голов. Во втором периоде соперник наказал нас, мы недоработали, недобежали, получили ненужные удаления, соперник воспользовался этим. В третьем периоде пытались переломить игру, но не получилось. Неприятное поражение, есть большие вопросы к нападающим — если мы не забиваем, надо в обороне строже играть всей команде.

Не хотели ли сегодня снова ловить соперника на контратаках, как в Новосибирске? Была установка на игру прессинговать, если успеваем. В первом периоде соперник к нам в зону приезжал раза два, может быть. Один большой вопрос — реализация моментов, было 40 бросков, соперника переигрываем, а голов нет.

После активного начала не хватило сил на третий период? Не считаю так, может, где-то надо рациональнее сыграть. В третьем периоде соперник откатился, где-то более плотно сыграл перед воротами, может из-за этого не было шансов.

Не выглядят ли три поражения подряд началом кризиса? Это внутренняя кухня, мы разберёмся в команде. Не считаю, что это какой-то спад. Много травмированных в этом году, мы ни одного матча в полном составе не сыграли в этом сезоне, кого-то постоянно не хватает. У да Косты обследование идёт, там пока непонятно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.