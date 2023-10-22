«Иногда он слишком много думает о системе». Главный тренер «Ванкувера» — о Кузьменко

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет оценил игру российского нападающего Андрея Кузьменко во встрече с «Флоридой Пантерз» (5:3).

«Иногда я думаю, что Кузьменко слишком много думает о системе. Система есть система, но иногда игроку просто нужна шайба. Он считает, что система слишком важна, и от этого не всегда часто находится с шайбой. Сегодня вечером он играл с удвоенной силой. Он был в атаке и сражался. Это именно то, что мы ищем. Система придёт сама. Если он продолжит играть в таком духе — он станет доминирующим игроком», — цитирует Токкета Sportsnet.

В текущем сезоне 27-летний Кузьменко сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. В следующем матче «Ванкувер» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 25 октября.