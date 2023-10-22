И. Климович: у нас с Беком похожий игровой интеллект, не сложно находить взаимопонимание

Нападающий «Сибири» Иван Климович прокомментировал волевую победу над «Автомобилистом» (3:1) и рассказал о взаимодействии со своим братом Егором и форвардом Тейлором Беком.

«Плохо начали игру, не знаю, с чем это связано. Понимали, что это четвёртый матч на выезде, но мы не имеем права так начинать, соперник вышел более заряженным, смогли перевернуть игру за счёт правильных действий, перестроили игру. Второй сыграли отлично, намного активнее, в третьем забили в большинстве и где-то сыграли по счёту.

Взаимодействие звена с братом и Беком? Мы вне льда на неплохом уровне владеем английским, много с ним разговариваем. Он как старший наставник подсказывает нам, что делать, куда открываться. Когда игроки с похожим игровым интеллектом, не так сложно находить взаимопонимание, главное – по скорости находить один ритм. В моменте с голом Егор ещё классно отдал.

Станут ли три гостевые победы поворотным моментом после неудачного старта? Думаю, да. Эти шесть поражений можно воспринимать как нечто плохое, но в них проявлялся командный дух, никто не сдавался. Ребята поддерживали друг друга, старались в каждом компоненте улучшить свою игру. Через работу, через правильные действия к нам пришёл результат, надо остаться на своей волне.

Как ставится атакующий хоккей? Комбинационный хоккей был и в некоторых матчах, которые проигрывали. Где-то не хватало завершения, либо в атаке было нормально, но были ошибки в обороне или на последних минутах. В целом мы лучше адаптировались после начала сезона», — приводит слова Климовича сайт КХЛ.

В текущем сезоне Иван Климович сыграл 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы.