Главный тренер «Металлурга» Разин одной фразой описал поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Когда я работал в детском хоккее, один раз мы проиграли 1:15. От одной мамы услышал фразу: «На 15 корявых голов соперников мы ответили одной красивейшей шайбой». Сегодня я бы так тоже назвал наше поражение. Мы забивали хорошие красивые голы: после атак с ходу и позиционных атак. Нарвали на глупости. Первый гол – глупое удаление. Вторая и третья шайбы – тоже элементарные ошибки. За шесть секунд до конца периода забиваем сами себе. И тут же удаляемся. Игра есть, но нет концентрации, которая должна присутствовать все 60 минут. Можно это списать на усталость, но если всё анализировать, то это больше игровая дисциплина, которая пока хромает», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.