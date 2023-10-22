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«С победами настраиваться легче». Кравец — об игре «Авангарда»

«С победами настраиваться легче». Кравец — об игре «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (4:3 ОТ).

«У нас была непростая ситуация перед этим матчем. Поездка идёт тяжело: проиграли два матча. С победами настраиваться легче. Ребята – молодцы, проявили характер и дисциплину. Каждое звено выполнило свою работу. Вратарь поддержал команду. Моментов было предостаточно и у нас, и у «Магнитки». Интересная, быстрая игра. Мы реализовали свои моменты. Здорово проявила себя молодёжь – Филатьев, Холодилин. Сергей Бойков забил первый гол – это тоже важно. Каждый игрок внёс вклад в победную копилку. Рады, что победили, порадовали болельщиков и себя», — цитирует Кравеца официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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