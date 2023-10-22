18-летний Бедард стал самым молодым игроком «Чикаго», забившим в большинстве

Форвард Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго Блэкхоукс», сообщает Sportsnet Stats в соцсети Х (ранее Twitter).

18-летний нападающий стал самым молодым игроком «Блэкхоукс», забившим в большинстве. Нападающий реализовал численное преимущество в игре с «Вегас Голден Найтс» в возрасте 18 лет и 96 дней. Предыдущее достижение принадлежало Эдди Ольчику. Он забивал в большинстве в возрасте 18 лет и 158 дней.

Напомним, сегодня, 22 октября, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 5:3 в пользу «рыцарей» (1:1, 1:1, 3:1). В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Бостон Брюинз».