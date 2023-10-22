Вратарь ЦСКА Федотов: я в поисках лучшей игры, пока небольшие качели есть

Голкипер ЦСКА Иван Федотов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) и оценил свою игру после возвращения из армии.

«Все на нас настраиваются, играют от ножа. Для меня главное — чтобы команда играла солидно и чётко. Мы должны показывать свою игру, доминировать, проявлять себя во всех аспектах. Пока что многие детали оставляют желать лучшего. Соперники выглядят более голодными: бегут, толкаются, выигрывают микромоменты.

ЦСКА должен играть более дисциплинированно и слаженно в обороне, соперники хорошо действуют на пятаке перед нашими воротами, нас на свой не пускают. Мы должны быть настырнее и продуктивнее, у «Ак Барса» хороший подбор игроков. У нас впереди много игр, тяжёлый выезд на Дальний Восток. Нужно находить солидность, ЦСКА не имеет права играть через матч.

Насколько уже вкатился и втянулся в игру? Более-менее нормально, рабочий процесс налажен. Пока небольшие качели есть, я в поисках лучшей игры, думаю, всё ещё впереди», — сказал Федотов в интервью Metaratings.ru.

После поражения ЦСКА прервал свою победную серию, которая составляла три матча. В следующей встрече «Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард». ЦСКА сыграет в гостях с «Адмиралом». Оба матча состоятся 24 октября.