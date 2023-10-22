Вратарь «Колорадо» Георгиев признан первой звездой недели НХЛ по версии The Hockey News

Журналист Адам Прото на сайте The Hockey News представил три звезды игровой недели в НХЛ.

Первой звездой признан голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев.

«На этой неделе 27-летний вратарь одержал три победы в трёх матчах с 94% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,67 с одним «сухим» матчем. Судя по тому, как развиваются дела, генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд должен будет удержать Георгиева в своих рядах в долгосрочной перспективе. Это будет деликатный процесс, и его завершение, скорее всего, произойдёт не скоро, но, так или иначе, «Колорадо» придётся найти способ вознаградить Георгиева за хорошую игру», — сказано в статье.

Второй звездой недели признан форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин. В трёх играх нападающий набрал 7 (2+5) очков.

Третьей звездой признан нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт. В трёх встречах на его счету пять голов и одна результативная передача.