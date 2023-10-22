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Голкипер «Ак Барса» Билялов поделился впечатлениями от игры после месячного перерыва

Голкипер «Ак Барса» Билялов поделился впечатлениями от игры после месячного перерыва
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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов после победы над ЦСКА (4:1) поделился впечатлениями от первой игры за месяц. Напомним, последний раз Билялов играл 24 сентября с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Впечатления от возвращения самые лучшие. Команда отработала на сто баллов. Мы старались, бились, ловили шайбы на себя. Спасибо команде и болельщикам за прекрасную атмосферу на игре.

Что стало ключевым в матче? Очень нужный первый гол в начале. Хорошо играли весь матч, взяли правильный темп. По качеству исполнения моментов все ребята – красавцы. Забили все свои голы.

В ситуации с голом был ли шанс отбить шайбу? Шанс был, но немного не хватило. Красивый проход соперника. Будем вместе с ним в топе недели! (смеётся)

ЦСКА изменился с прошлого сезона? Нет. Они играют так же активно и качественно, создают много моментов. Но мы сегодня меньше ошибались, чем тогда. Можно сказать, что «вернули должок» за плей–офф? Как можно говорить об этом? Да, мы обыграли их и это хорошо. Мы выиграли два матча у них в этом сезоне, но прошлые встречи остались позади.

Впечатлён игрой Артура Ахтямова, который последние матчи подменял меня и Амира Мифтахова? Артур провёл очень качественные матчи на Дальнем Востоке. Рад за него и желаю продолжать в том же духе. Конкуренция – это хорошо.

Долго решался выходить из ворот в моменте с удалением? Нет. Сразу решил сыграть высоко, играл первым по шайбе», — цитирует Билялова сайт «Ак Барса».

В следующей встрече «Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард». ЦСКА сыграет в гостях с «Адмиралом». Оба матча состоятся 24 октября.

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