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«Он хороший друг». Форвард «Ванкувера» Кузьменко — об игре и общении с Михеевым

«Он хороший друг». Форвард «Ванкувера» Кузьменко — об игре и общении с Михеевым
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» (5:3) и рассказал о совместной игре с Ильёй Михеевым.

«Отличное ощущение после игры. Эта была очень важная игра. Нам нужно было победить.

Здорово, что Михеев вернулся. Люблю этого парня, он мне очень помогает. Я много общаюсь с ним в жизни, и в игре он мне очень помогает. Он хороший друг», — приводит слова Кузьменко Sportsnet.

В текущем сезоне 27-летний Кузьменко сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. В следующем матче «Ванкувер» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 25 октября.

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет оценил игру российского нападающего Андрея Кузьменко.

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