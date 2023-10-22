Бедард рассказал о своём отношении к давлению на него в связи с первыми матчами в НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард рассказал об отношении к давлению на него в связи с дебютом в Национальной хоккейной лиге.

«С тех пор, как я попал в тренировочный лагерь, это было безумием, но я вовсе не считаю это чем-то негативным. Я очень благодарен за то, что нахожусь в том положении, в котором нахожусь. Очень немногие люди получают такую ​​​​возможность, пусть им повезёт как мне. Я воплощаю мечту, и мне очень повезло. Но это безумие. Я тоже человек и могу немного устать. Но всё хорошо и я наслаждаюсь этим моментом», — приводит слова Бедарда журналист Бен Поуп в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Коннор Бедард в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:5) установил рекорд «Чикаго Блэкхоукс».