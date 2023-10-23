Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победа над «Анахаймом» стала для «Бостона» пятой подряд на старте сезона

Победа над «Анахаймом» стала для «Бостона» пятой подряд на старте сезона
Комментарии

Сегодня, 22 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Бостону Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, а также дубль на счету Матье Пуатра.
За «Анахайм» единственным голом отличился Мэйсон Мактавиш.

После пяти игр «Бостон» возглавляет Восточную конференцию с 10 очками. «Анахайм расположился на предпоследнем 15 место Западной конференции, набрав два очка в пяти матчах.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс», а «Анахайм» проведёт встречу с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Мактавиш (Строум, Ватрано) – 45:05     1:1 Пуатра (Гики, Митчелл) – 46:29     1:2 Пуатра (Дебраск, Макэвой) – 50:20     1:3 Маршан (Койл) – 57:26    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android