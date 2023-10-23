Победа над «Анахаймом» стала для «Бостона» пятой подряд на старте сезона
Поделиться
Сегодня, 22 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Бостону Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).
В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, а также дубль на счету Матье Пуатра.
За «Анахайм» единственным голом отличился Мэйсон Мактавиш.
После пяти игр «Бостон» возглавляет Восточную конференцию с 10 очками. «Анахайм расположился на предпоследнем 15 место Западной конференции, набрав два очка в пяти матчах.
В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс», а «Анахайм» проведёт встречу с «Коламбус Блю Джекетс».
Комментарии
- 23 октября 2023
-
06:16
-
02:37
-
01:00
- 22 октября 2023
-
23:43
-
23:21
-
23:00
-
22:41
-
22:27
-
22:05
-
21:47
-
21:34
-
21:21
-
21:10
-
21:00
-
20:51
-
20:39
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:54
-
19:35
-
19:28
-
19:27
-
19:09
-
18:47
-
18:37
-
18:32
-
18:13
-
18:00
-
17:45
-
17:32
-
17:24
-
17:10
Партнерский контент