Победа над «Анахаймом» стала для «Бостона» пятой подряд на старте сезона

Сегодня, 22 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Бостону Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, а также дубль на счету Матье Пуатра.

За «Анахайм» единственным голом отличился Мэйсон Мактавиш.

После пяти игр «Бостон» возглавляет Восточную конференцию с 10 очками. «Анахайм расположился на предпоследнем 15 место Западной конференции, набрав два очка в пяти матчах.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс», а «Анахайм» проведёт встречу с «Коламбус Блю Джекетс».