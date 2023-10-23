Коваленко: в России есть аккредитованные агенты, которые расшатывают ситуацию внутри КХЛ

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с отъездом молодых хоккеистов за океан.

«Некоторые североамериканские агенты, не имея здесь аккредитации, бреднем вылавливают нашу молодёжь и отправляют её за океан в мясорубки низших лиг. Причём на каждого Проворова, Сергачёва или Кучерова, которые смогли пройти через это сито и состояться, приходятся десятки парней, которые потерялись, и их фамилии вы даже не вспомните.

Но есть и аккредитованные агенты внутри России, которые угрозой вывоза игрока за океан выворачивают руки клубам КХЛ. Идут ультиматумы, капризы, снятия тренеров. Всё это во вред и клубам, и самим игрокам. Расшатывает ситуацию внутри КХЛ и во всём нашем хоккее.

Есть и ещё один вопрос — родители, семьи. Многие ошибаются, верят в сказки агентов, срываются за океан. И тогда огромный труд родителей, которые в наших реалиях до 14 лет оплачивают клюшки (а это 10–20 тысяч рублей за каждую), коньки (50–100 тысяч) и так далее, становится абсолютно бесполезным. Большие деньги потрачены, а результата нет.

Считаю, что должны быть чёткие правила игры в плане трансферов. На заре КХЛ был разработан меморандум по уважению контрактов между нашей лигой и НХЛ. ФХР, на мой взгляд, надо садиться за стол переговоров с НХЛ и возвращаться к трансферному соглашению.

Условно говоря, за игрока, выбранного в первом раунде драфта, его клуб и школа должны получить одну сумму. За второй раунд — в полтора раза меньшую и так далее.

В таких условиях игрока с юного возраста можно жёстко закреплять за воспитавшим его клубом, ведь правила игры и твоего развития становятся понятными. Тому же клубу будет выгодно развивать молодого игрока, это станет и работой на перспективу, и бизнесом. В конце концов, это выгодно и детским тренерам, родителям, которые могут получить компенсацию за свою многолетнюю работу», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.