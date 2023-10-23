«Торпедо» может провести матч КХЛ на футбольном стадионе

«Торпедо» обратилось в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с предложением провести в январе домашний матч на футбольном стадионе «Нижний Новгород».

«Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», — сообщил ТАСС источник.

«Торпедо» 7 января примет минское «Динамо». Предполагается, что на арене пройдёт и матч Молодёжной хоккейной лиги с участием нижегородского клуба «Чайка», являющегося действующим обладателем Кубка Харламова.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород». Вместимость стадиона составляет 44 899 человек.

Подопечные Игоря Ларионова занимают третью строчку в турнирной таблице Запада.