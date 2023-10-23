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В Казани прошла церемония чествования Михаила Глухова, который завершил карьеру

В Казани прошла церемония чествования Михаила Глухова, который завершил карьеру
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Вчера, 23 октября, перед матчем «Ак Барса» и ЦСКА прошла церемония чествования Михаила Глухова – нападающий казанского клуба завершил профессиональную карьеру. Генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин и пятикратный чемпион КХЛ Данис Зарипов вручили Михаилу памятное джерси.

Глухов перешёл в казанский клуб по ходу сезона-2014/2015 и выступал за него до завершения прошлого сезона. В 2018 году он выиграл Кубок Гагарина в составе «Ак Барса». Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провёл 580 матчей за 15 сезонов (также выступал за «Ладу», «Амур» и «Атлант»), набрав 134 (55+79) очка при 459 минутах штрафа.

Фото: «Ак Барс»

Напомним, в Казани прошёл матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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