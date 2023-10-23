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Защитник «Тампы» Сергачёв поздравил родной клуб «Нефтехимик» с 55-летием

Защитник «Тампы» Сергачёв поздравил родной клуб «Нефтехимик» с 55-летием
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поздравил «Нефтехимик» с 55-летием. Напомним, хоккеист является воспитанником нижнекамского клуба.

«Всем привет! Это Михаил Сергачёв и моё обращение по особенному поводу. «Нефтехимику» 55 лет. Поздравляю родной клуб и благодарю его за то, что помог мне влюбиться в хоккей. Мои первые победы и поражения мы прошли вместе. Желаю клубу развиваться в том же духе, направлять молодёжь в спорте и исполнять мечты таких же ребят, каким был я.

А теперь дружно: «Дайте шуму «Нефтехимику»! Нам есть чем гордиться», — приводит слова Сергачёва пресс-служба нижнекамского клуба.

В текущем сезоне Сергачёв сыграл шесть матчей, в которых сделал две результативные передачи.

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