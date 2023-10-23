Малкин: «Питтсбург» совершает одни и те же ошибки снова и снова

Российский нападающий Евгений Малкин остался недоволен игрой «Питтсбург Пингвинз» в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:4).

«Следующими в нашем расписании будут отличные команды. Нам нужно начать играть лучше, умнее, сильнее. Время перегруппироваться. Игра с «Блюз» была плохой. Я разочарован.

Игра команды с шайбой? «Три в два», «два в одного», весь матч. Снова и снова. Мы бросаем с синей линии, они блокируют. Мы не возвращаем шайбу. Нам нужно играть умнее. Кажется, мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Мы играем слишком рискованно», — приводит слова Малкина The Athletic.

В текущем сезоне 37-летний Малкин в пяти матчах набрал 8 (4+4) очков и занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги.