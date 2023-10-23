Сумеет ли «Локомотив» третий раз подряд в этом сезоне обыграть СКА?

Сегодня, 23 октября, в Ярославле состоится матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Локомотив» примет СКА. Встреча состоится на «Арене-2000» и начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Сумеет ли «Локомотив» третий раз подряд в этом сезоне обыграть СКА?»

В текущем сезоне ярославский клуб дважды обыграл подопечных Романа Ротенберга с одинаковым счётом 3:2, по разу победив дома и в гостях. «Локомотив» после 21 матча набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Санкт-Петербурга имеет в активе 20 результативных баллов после 20 встреч и располагается на восьмой строчке в таблице Запада.