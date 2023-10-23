RMNB: пока что многие проблемы «Вашингтона» можно списать на невезение

Журналист Питер Хассет в статье на сайте Russian Machine Never Breaks оценил неудачный старт «Вашингтон Кэпиталз» и российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Игра Вашингтона в большинстве не будет хорошей, если Алекс Овечкин не будет забивать, а он, чёрт возьми, не забивает. Овечкин совершил 12 бросков, пока «Кэпс» были в большинстве: четыре броска мимо, шесть были заблокированы, два отражены.

Я не беспокоюсь о том, что Ови заберёт своё в большинстве, но очень волнуюсь за него во время игры «пять на пять». Он никогда раньше не оставался в сезоне так долго без голов, и у него никогда не было такого малого количества бросков. На Овечкина лично приходится 21 процент попыток броска, 21 процент бросков по воротам и всего 10 процентов ожидаемых голов. Это не просто провалы в карьере. По статистике, Овечкин отстаёт на целую треть от прошлого сезона.

Пока что многие проблемы «Вашингтона» можно списать на невезение, но им лучше не надеяться, что голы начнут забиваться автоматически – особенно когда Ови на льду», — сказано в статье.