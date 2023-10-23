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Алексей Дементьев оценил неудачный старт «Вашингтона» и игру Александра Овечкина

Алексей Дементьев оценил неудачный старт «Вашингтона» и игру Александра Овечкина
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил неудачный старт «Вашингтон Кэпиталз» и российского капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Я бы не делал серьёзных выводов об игре «Вашингтона» после первых игр. Весь чемпионат ещё впереди и положение команд может поменяться кардинально. Да, на текущий момент есть проблемы организации игры в обороне, слишком уж лёгкие шайбы забрасывают соперники. По игре кажется, что основной состав команды ещё не набрал свою оптимальную форму. С другой стороны, игра защитников у меня вызывает много вопросов.

Если взять последнюю игру, то Карлссон сыграл больше 29 минут, а есть защитники, которые до девяти минут не дотягивают. «Вашингтон» перебросал «Монреаль», но проиграл в продолжении при явных ошибках защитников и вратаря. Овечкин очень старается, его пять бросков и острые передачи партнёрам в прошедшем матче говорят о его серьёзном настрое. Не забивают партнёры, пока после его бросков не идёт шайба в ворота оппонентов. Будем верить, что всё наладится», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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