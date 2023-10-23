Назаров: убрал бы разговоры о зарплатах хоккеистов. Они раздражают людей. Это неуместно

Известный тренер Андрей Назаров предложил убрать из инфополя разговоры о зарплатах хоккеистов.

«Отмечу, что на центральном телевидении стало много хоккея, этот момент радует. Всё-таки не все болельщики могут себе позволить платные телеканалы. Сегодня, например, последим за интересным матчем в Ярославле между «Локомотивом» и СКА. А накануне яркий и результативный матч выдали «Ак Барс» с ЦСКА, порадовав зрителей классным исполнительским мастерством.

Вообще же, если продолжать финансовую тему, то сейчас я бы убрал из инфополя разговоры про большие зарплаты и бонусы хоккеистов, так как это раздражает людей. Мы живём в непростое время, поэтому считаю, что публикации сумм, прописанных в договорах, на данный момент неуместны. Слишком много в прессе появляется лишней, по моему личному мнению, информации. Хотя мы понимаем, что высокие зарплаты никто не отменял, просто не нужно делать на них акцент», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.