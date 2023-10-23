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Дементьев назвал причины яркого старта «Детройта» в новом сезоне НХЛ

Дементьев назвал причины яркого старта «Детройта» в новом сезоне НХЛ
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил старт «Детройт Ред Уингз» в новом сезоне НХЛ. «Красные крылья» после шести матчей набрали 10 очков и занимают вторую строчку в таблице Востока.

«Детройт» показывает очень яркую игру. Помню, было время, когда единственным игроком, на кого можно было посмотреть в атаке, был Ларкин. А сейчас команда первая в лиге по игре в большинстве, прекрасные розыгрыши, причём совершенно разные. Ветеран Дэвид Перрон выглядит очень прилично. Кстати сказать, центральные нападающие команды не очень хорошо играют на точке вбрасывания, но командным взаимодействием игроки постоянно отбирают шайбу у соперников. Отличный подбор защитников, обладающих мастерством и игровым чутьём, на которых построена огромная часть игры, от начала атаки и до её завершения. Лично мне очень нравится игра Зайдера», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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