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Время начала домашнего матча «Лады» со «Спартаком» перенесено

Время начала домашнего матча «Лады» со «Спартаком» перенесено
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Пресс-служба «Лады» объявила о переносе времени начала матча со «Спартаком».

«Обращаем ваше внимание, что домашний матч со «Спартаком», который состоится 11 ноября, начнётся на полтора часа раньше – в 15:30 (14:30 мск). Перенос времени связан с организацией прямой телевизионной трансляции на каналах КХЛ ТВ», — сказано в сообщении клуба.

Тольяттинский клуб после 22 матчей набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» после 22 встреч имеет в активе 32 результативных балла и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что три хоккеиста московского клуба занимают первые три места в списке лучших бомбардиров КХЛ сезона-2023/2024. Николай Голдобин набрал 33 (16+17) очка, Иван Морозов — 24 (7+17), Павел Порядин — 23 (9+14).

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