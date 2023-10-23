Артюхин: поддержу Путина, ребят увозят за рубеж и они просто деградируют

Известный нападающий Евгений Артюхин оценил решение Министерства спорта РФ разработать ограничения на выезд российских хоккеистов за рубеж. Ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые уводят за границу юных хоккеистов.

«Я поддержу нашего президента. Кому-то на самом деле рано ехать, а ребят увозят – они не развиваются и просто деградируют. Конечно, это нужно проработать совместно с ФХР и другими организациями, всё продумать и правильно подобрать возраст. История хорошая, просто её надо доделать до конца.

Игроки должны ехать за океан после определённого возраста? Мне тяжело судить. Например, я уезжал в 19 лет, что для меня было не рано. Это мне помогло и позволило быстрее адаптироваться к североамериканскому хоккею. Тогда я уже достаточно в России поиграл и уезжал не из молодёжной, а из взрослой команды. По физическим данным был крепким, заматерелым. Поэтому надо смотреть индивидуально. Какая-то возрастная граница должна быть, а какая – мне тяжело сказать, надо думать над этим вопросом», — сказал Артюхин в интервью «РБ Спорт».