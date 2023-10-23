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Рыбин рассказал, какие матчи в КХЛ могут собрать больше 80 тыс. зрителей

Рыбин рассказал, какие матчи в КХЛ могут собрать больше 80 тыс. зрителей
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин порассуждал, какие матчи в КХЛ могли бы собрать больше 80 тыс. зрителей в «Лужниках».

«При должной рекламе, организации 80 тысяч зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартак» — ЦСКА или «Спартак» — «Динамо». Если ещё сделать трибуны вокруг площадки, могут собрать и больше. Для популяризации хоккея в стране будет здорово. В последнее время мы много говорим о детях, об их отъездах. Для них такое событие будет незабываемым. В сегодняшних условиях, как всё для нас складывается на мировой арене, это очень масштабно можно провести», — сказал Рыбин в интервью Legalbet.

Большая спортивная арена «Лужники» вмещает 76 880 зрителей. Напомним, 19 декабря 2019 года на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге состоялся матч СКА — ЦСКА (0:1). Игра собрала 61 810 зрителей.

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