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Овечкин находится в одном шаге от повторения антирекордной сухой серии в карьере

Овечкин находится в одном шаге от повторения антирекордной сухой серии в карьере
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к тому, чтобы повторить свою антирекордную «сухую» серию в НХЛ.

Как отмечает NHL Network в соцсети X (ранее Twitter), худшим личным результатом капитана столичной команды было 10 матчей без голов. Этот антирекорд Овечкин установил в период с февраля по март 2017 года.

Сейчас на счету российского нападающего девять встреч без заброшенных шайб. В эту серию вошли и матчи прошлого сезона, поэтому она растянулась с апреля. В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл четыре встречи, и в каждой Овечкин ушёл со льда без голов.

Кроме того, форвард до этого дважды останавливался на отметке в девять матчей без голов: с октября по ноябрь 2008 года и с ноября по декабрь 2010 года.

В следующей встрече «столичные» примут на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Матч пройдёт в ночь с 24 на 25 октября и начнётся в 1:00 мск.

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