The Athletic: Орлову было трудно приспособиться к системе «Каролины» в первых играх сезона

Журналист The Athletic Кори Лавалетт проанализировал игру «Каролины Харрикейнз» в нынешнем сезоне.

«Хорошая защита не является чем-то само собой разумеющимся. «Харрикейнз» вступили в этот сезон полностью укомплектованными в защитной линии после того, как подписали Дмитрия Орлова и Тони Деанджело. Они присоединились к топ-4 команды, которой может позавидовать вся лига. Но первые четыре матча сезона показали, что хорошие навыки и талант не гарантируют успех. Орлову было трудно приспособиться к системе «Каролины» в первых нескольких матчах, а обычно крепкая защитная группа «Харрикейнз» в лице Джейккоба Славина, Брента Бёрнса, Брэди Шея и Бретта Песке ещё не нашла свою опору», — приводит слова Лавалетта The Athletic.