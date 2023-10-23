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The Athletic: Орлову было трудно приспособиться к системе «Каролины» в первых играх сезона

The Athletic: Орлову было трудно приспособиться к системе «Каролины» в первых играх сезона
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Журналист The Athletic Кори Лавалетт проанализировал игру «Каролины Харрикейнз» в нынешнем сезоне.

«Хорошая защита не является чем-то само собой разумеющимся. «Харрикейнз» вступили в этот сезон полностью укомплектованными в защитной линии после того, как подписали Дмитрия Орлова и Тони Деанджело. Они присоединились к топ-4 команды, которой может позавидовать вся лига. Но первые четыре матча сезона показали, что хорошие навыки и талант не гарантируют успех. Орлову было трудно приспособиться к системе «Каролины» в первых нескольких матчах, а обычно крепкая защитная группа «Харрикейнз» в лице Джейккоба Славина, Брента Бёрнса, Брэди Шея и Бретта Песке ещё не нашла свою опору», — приводит слова Лавалетта The Athletic.

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