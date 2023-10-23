ESPN: предположения, что «Бостон» по-прежнему претендует на Кубок Стэнли, — преувеличение

Известный инсайдер и журналист ESPN Грег Вышински оценил предположения о том, что «Бостон Брюинз» по-прежнему можно рассматривать в качестве претендентов на Кубок Стэнли.

«Бостон» всё ещё пытается отойти от двойного удара прошлого сезона: Патрис Бержерон и Давид Крейчи завершили карьеру после того, как лучший результат регулярного чемпионата в истории НХЛ сменился вылетом в первом раунде плей-офф. Но у них всё ещё есть Давид Пастрняк, который забил три гола в первых двух первых матчах этого сезона. У них по-прежнему лучший дуэт вратарей в НХЛ: Линус Улльмарк и Джереми Свейман были круты в своих первых матчах. Это по-прежнему «Брюинз», вошедшие в сезон с двух побед.

Вердикт: предположения о том, что «Бостон» по-прежнему претендует на Кубок Стэнли, — преувеличение. В статье, посвящённой преувеличениям в прошлом сезоне, одно из них было оценено совершенно точно. «Сообщения о кончине «Бостон Брюинз» были преувеличены» не было преувеличением, несмотря на то, что в начале сезона команда столкнулась с несколькими травмами. «Когда прибудет подкрепление, все увидят, что «Брюинз» борются за место в плей-офф», — таким был вердикт.

Однако с нынешней командой нельзя достичь таких результатов. Остаются огромные вопросы о том, как потеря Бержерона в конечном итоге повлияет на команду на льду и за его пределами. То есть у «Брюинз» нет глубины на позиции центральных нападающих — глубины чемпионского качества. Это команда плей-офф? Скорее всего, учитывая фундамент в лице Улльмарка и Свеймана, стоящими за двумя великолепными крепкими защитниками в лице Чарли Макэвоя и Хампуса Линдхольма. Но трудно представить, что в нынешнем виде у «Брюинз» есть нападающие, которые помогут команде попасть в шорт-лист претендентов на Кубок Стэнли», — приводит слова Вышински ESPN.