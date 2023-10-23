Овечкин поделился мнением о главном тренере «Вашингтона» после неудачного старта сезона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после неудачного старта сезона поделился мнением о главном тренере команды, Спенсере Карбери. «Столичные» провели четыре матча, в которых одержали лишь одну победу. «Кэпиталз» набрали всего три очка. «Вашингтон» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной Конференции.

«Очевидно, система Карбери отличается от того, что было у нас в прошлом сезоне. Он даёт нам больше времени на тренировках, чтобы отработать игровые ситуации, и нам это определённо нравится. Нравится ли мне Спенсер как тренер? Он хорош. Очень страстный парень. Он молод, всё ещё учится. Вы можете видеть его страсть. Он всегда хочет добиваться результата», — сказал Овечкин после тренировки.