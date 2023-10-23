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Овечкин высказался об антирекордной личной серии без голов и о неудачном начале сезона

Овечкин высказался об антирекордной личной серии без голов и о неудачном начале сезона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал безголевую серию, ставшую для него повторением личного антирекорда, а также высказался о неудачном старте сезона.

«Встреча с «Монреалем»? Я думаю, что это был наш лучший матч в этом сезоне. Конечно, мы проиграли, но мы создавали шансы на протяжении всех трёх периодов. Это был хороший матч, все четыре звена создавали много моментов. Конечно, иногда мы совершаем ошибки, но это не та же ситуация, в которой мы были последние пару лет, когда знали систему и знали, как должны играть. Мы всё ещё учимся, это долгий процесс.

Что я думаю о четырёх матчах без голов? Стараюсь выбраться из этой ситуации (смеётся). Я должен выполнять свою работу, должен показывать лучшее, на что способен», — сказал Овечкин после тренировки.

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