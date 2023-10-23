Вратарь «Торонто» Самсонов рассказал про обед с Овечкиным и Кузнецовым перед матчем

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов вчера, 22 октября, провёл ужин с соотечественниками из «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщил журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в соцсети X ранее (Twitter).

«Илья Самсонов рассказал, что вчера обедал с Алексом Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Самсонов не выйдет завтра на матч с «Вашингтоном». Место в воротах займёт Джозеф Уолл», — говорится в сообщении.

Напомним, Самсонов был задрафтован «Вашингтоном» в 2015 году в первом раунде под общим 22-м номером. Российский вратарь отыграл за столичную команду три сезона — с 2019 по 2022 год. В межсезонье-2022 «Вашингтон» не стал продлевать контракт с Самсоновым. После этого голкипер заключил соглашение с «Торонто».

В ночь с 24 на 25 октября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Торонто». Встреча стартует в 1:00 мск.