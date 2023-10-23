Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал антирекордную безголевую серию Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о безголевой серии капитана команды Александра Овечкина. Хоккеист не может отличиться уже в четырёх матчах на старте сезона — это антирекордный результат в карьере игрока. При этом во встречах с «Оттавой Сенаторз» (1:6) и «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) Овечкин набрал по очку за ассисты.

«Да, в матче с «Монреалем» было ощущение, что он близок к голу. И в первой игре у него было много возможностей, в том числе в тех точках, где вы обычно видите его. Он ещё не забил, но это лишь вопрос времени. Если он и дальше будет поджидать моменты в таких точках, то голы придут.

Честно говоря, я не думаю, что его что-то беспокоит. Можно так подумать, но я не заметил ни одного случая, когда увидел бы, что он чувствует себя подавленным или под давлением», — сказал Карбери после тренировки.