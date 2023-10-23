«Надеюсь, поделятся с другими опытом». Р. Ротенберг похвалил качество льда в Ярославле

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Санкт-петербургская команда выиграла со счётом 3:2. СКА впервые в сезоне смог одержать победу во встрече с «Локомотивом». Также Ротенберг отметил хорошее качество льда на домашнем стадионе железнодорожников — «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле.

«Отличная игра, сильный соперник, высокие скорости — хоккей очень высокого уровня. Такой хоккей нам нужен. Если бы таких встреч было больше, то наши хоккеисты развивались бы в каждом матче. Хочу поблагодарить «Локомотив» — очень организованная и структурная команда.

Мы понимали важность этого матча. Ребята — молодцы, выполнили игровое задание. Проведена большая работа, но в то же время мы можем улучшить многие детали. Нельзя удаляться в концовке — будем работать над этим. Разница всегда в деталях, и мы будем улучшать их.

Также хочу отметить болельщиков, [создававших] отличную атмосферу на арене. Всё прекрасно организовано. И лёд отличного качества, и дышится очень хорошо. Дай бог так будет в каждом городе. Нужно взять это как пример, ведь благодаря этому команды показывают отличные скорости. Надеюсь, что ярославские техники, которые заливают здесь лёд, поделятся с другими клубами своим опытом — тогда у нас будет совсем другой уровень хоккея. Игроки будут развиваться, зрители будут ходить на трибуны, и мы все будем радоваться», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.