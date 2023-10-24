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«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ

«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффоло на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Монреаля» отличились Джастин Бэррон, Брендан Галлахер и Таннер Пирсон. Единственную шайбу за «Баффало» забросил Джефф Скиннер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P

Таким образом, «Баффало» потерпел второе поражение за последние три матча. «Монреаль», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Монреаль» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Оба матча пройдут 25 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бэррон (Джекай, Монахан) – 02:56     1:1 Скиннер (Козенс, Далин) – 07:13 (pp)     1:2 Галлахер (Савар, Пирсон) – 43:31     1:3 Пирсон (Галлахер, Ньюхук) – 56:53 (pp)    
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