«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффоло на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Монреаля» отличились Джастин Бэррон, Брендан Галлахер и Таннер Пирсон. Единственную шайбу за «Баффало» забросил Джефф Скиннер.

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Таким образом, «Баффало» потерпел второе поражение за последние три матча. «Монреаль», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Монреаль» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Оба матча пройдут 25 октября.